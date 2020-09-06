مصادر المنار : أديب كان مرتاحاً لنتائج القاء مع الخليلين وطريق التأليف سالكة ومهلة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة التأليف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 20:28

مصادر المنار : أديب كان مرتاحاً لنتائج القاء مع الخليلين وطريق التأليف سالكة ومهلة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة التأليف

منذ 46 mins 6 September، 2020
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