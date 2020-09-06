المصادر القريبة من الرئيس اديب للمنار: الرئيس المكلف يعمل على تثبيت النقاط المتفق عليها مرتكزاً على عناوين أساسية وهي: حكومة مصغرة محمية سياسياً ووزراء اختصاصيون – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 6 2020 - 20:28
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في بيروت
اللقاء أكد على ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط وعلى متانة العلاقات بين حزب الله وحماس
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من مخيم عين الحلوة: مخيمات الشتات هي رمز القضية ومقاومة الشعب وستبقى قلاع المقاومة
اسماعيل هنية: اللاجئون ضيوف في لبنان حتى تحقيق العودة فلا توطين ولا تهجير ولا للوطن البديل ولن نغفر الظلم التاريخي
وفد من من عشائر بعلبك - الهرمل يشارك في لقاء موسع لعشائر لبنان في خلدة: لا فتنة في خلدة بعد اليوم
قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مئذنة باب الإسباط في المسجد الأقصى بواسطة سلالم وتركب سماعات
هيئات دينية في القدس المحتلة: الإحتلال يحاول تغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني في المسجد الأقصى
نادي الأسير الفلسطيني: إصابة أسيرين فلسطينيين بفيروس كورونا في قسم (14) في سجن عوفر
المكتب السياسي لأنصار الله: إصرار صحافة الغرب على أن تكون منبراً للإساءة للإسلام ولنبي الإسلام أمر مستهجن ومستنكر
أنصار الله: على الصحافة الغربية التي تكرس صفحاتها لتشويه الإسلام أن تهتم بشؤون بلدانها وأن تتخلى عن سياسة نشر العدائية
وزير الخارجية السويسري من طهران: لا تزال العديد من الشركات السويسرية الكبيرة موجودة في إيران رغم العقوبات الأميركية
رئيس مجلس الشورى في إيران: الشعب لن يغفر أو يسامح عن الضرر الذي سببته العقوبات الأميركية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الإنتاج الحالي لليورانيوم المخصب في إيران يعادل إنتاجنا قبل الاتفاق النووي
وزير الدفاع الروسي يعلن أن الطائرات الاستراتيجية الأمريكية تتدرب على توجيه ضربات ضد بلاده
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يزور دمشق غداً الإثنين في زيارة هي الأولى له منذ العام 2012
وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الحكومة يزور دمشق لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين
إصابة عدد من الجنود الأتراك برصاص مجهولين في بلدة معترم قرب الطريق الدولي M4 بريف إدلب الجنوبي
الجيش التركي يبدأ مناورات "عاصفة البحر المتوسط" في جمهورية شمال قبرص التركية بالتزامن مع تصاعد التوتر مع اليونان
المجلس الأوروبي سيبحث عقوبات على تركيا خلال اجتماع مقرر في نهاية أيلول / سبتمبر على خلفية التوتر في شرق المتوسط
تظاهرات في مدينة لايبزيغ الألمانية احتجاجاً على ارتفاع أسعار العقارات بدعوة من أحزاب اليسار المتطرف
النيابة العامة في باريس تفتح تحقيقاً بعد هجوم إلكتروني حاول استهداف جهات قضائية في فرنسا بينها محامون يتولون قضايا حساسة
وزير الخارجية الفرنسي: سنواصل عملياتنا العسكرية في مالي والرئيس السابق كيتا لم يستطع الاستجابة لتطلعات شعبه
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تتعهد أن يعود الرئيس المالي السابق الموجود بالإمارات الى البلاد حال استدعاه القضاء
الشرطة الأميركية تعتقل عشرات الأشخاص وتستخدم الغاز المسيل لتفريق مئات المتظاهرين في بورتلاند احتجوا على عنصرية الشرطة
انطلاق مؤتمر الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية بين طرفي الصراع بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال لقائه نظيره المالطي على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا
القضاء السعودي يحكم بإعدام 3 متهمين في قضية "استراحة الحرازات" وبالسجن 68 عاماً على 5 آخرين ضمن "خلية جدة"
الإعلان عن توقيع اتفاق سلام نهائي بين الخرطوم وحركات متمردة مطلع الشهر المقبل في جوبا عاصمة جنوب السودان
الخارجية الروسية: مستعدون للتعاون مع برلين على مدار 24 ساعة في اليوم فيما يتعلق بالمدون الروسي أليكسي نافالني
الشرطة في هونغ كونغ تقبض على نحو 300 شخص خلال تظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومعارضة لتأجيل الإنتخابات في البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
المصادر القريبة من الرئيس اديب للمنار: الرئيس المكلف يعمل على تثبيت النقاط المتفق عليها مرتكزاً على عناوين أساسية وهي: حكومة مصغرة محمية سياسياً ووزراء اختصاصيون
منذ 46 mins
6 September، 2020
تشكيل الحكومة
التعليقات
ذات صلة
اين اصبح مسار تشكيل الحكومة؟
مصادر المنار : أديب كان مرتاحاً لنتائج القاء مع الخليلين وطريق التأليف سالكة ومهلة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة التأليف
هاشم: لحكومة فاعلة تعمل للانقاذ
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}