المصادر القريبة من الرئيس اديب للمنار: الرئيس المكلف يعمل على تثبيت النقاط المتفق عليها مرتكزاً على عناوين أساسية وهي: حكومة مصغرة محمية سياسياً ووزراء اختصاصيون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 20:28

المصادر القريبة من الرئيس اديب للمنار: الرئيس المكلف يعمل على تثبيت النقاط المتفق عليها مرتكزاً على عناوين أساسية وهي: حكومة مصغرة محمية سياسياً ووزراء اختصاصيون

منذ 46 mins 6 September، 2020
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