إجلاء عشرات المحاصرين بحرائق كاليفورنيا بواسطة مروحيات

تم إجلاء عشرات المحاصرين بسبب حريق غابات في شمال كاليفورنيا بواسطة مروحيات الأحد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وذكر رجال الإطفاء في فريسنو في تغريدة على تويتر أن المروحيات العسكرية أجلت حتى الآن 63 شخصا من خزان ماموث بول في غابة سييرا الوطنية، التي تبعد حوالى 70 كيلومترا شمال شرق فريسنو.

وبين هؤلاء شخصان يعانيان إصابات خطيرة وعشرة أصيبوا بجروح متوسطة، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف رجال الإطفاء “أن المروحيات غادرت لمواصلة عمليات الإنقاذ، عدد الأشخاص الباقين كبير”.

وقال مكتب رئيس مقاطعة ماديرا على فيسبوك إن نحو 150 شخصا محاصرون في الموقع الشهير، داعيا إلى تجنب الذهاب إلى المنطقة.

المصدر: ا ف ب