نيابة باريس تفتح تحقيقا بعد هجوم إلكتروني على جهات قضائية

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا بعد هجوم إلكتروني حاول استهداف جهات قضائية في فرنسا، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية وكالة فرانس برس الأحد.

ووفقا لصحيفة “جورنال دو ديمانش”،استهدف هذا الهجوم الإلكتروني المدعي العام في باريس ريمي هيتز وقضاة من باريس ومحامين يتولون قضايا حساسة.

لكن مصدرا مطلعا على القضية قال لوكالة فرانس برس إن”الهجوم كان اوسع نطاقا ولم يقتصر على المحكمة القضائية في باريس”.

وقال جان مارك ديلا أحد المحامين المستهدفين “صباح الخميس، لاحظت أنني أتلقى رسائل إلكترونية من أشخاص لم يرسلوا الي بريدا إلكترونيا منذ ثلاث سنوات بشأن قضايا قديمة، لم أفهم ما كان يحدث”.

وقد تعطل نظام الكمبيوتر الخاص بهذا المحامي ليوم ونصف يوم،وفتح التحقيق الجمعة.

المصدر: ا ف ب