التحكم المروري: حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد شكا قبل النفق باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 17:56

التحكم المروري: حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد شكا قبل النفق باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 60 mins 6 September، 2020
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