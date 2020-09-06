إدارة كوارث محافظة عكار: تسجيل 10 إصابات جديدة

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد موزعة على البلدات التالية: أكروم 1، ببنين 2، عكار العتيقة 1، برقايل 1، مشحا 1، الحيصا 1، العبودية 1، الشيخ زناد 1، عين الذهب 1.

ليرتفع عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم الى 421 مصابا.

وأشارت الى أن الحالات الايجابية قيد المعالجة بلغت 217 حالة، كما سجلت 8 حالات شفاء جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 200 حالة. أما عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الازمة فبلغت 4 حالات. وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة 557 حالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام