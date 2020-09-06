خلية أزمة إتحاد بلديات جبل عامل: 9 إصابات جديدة في الخيام

أفاد التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل عن آخر مستجدات فيروس كورونا ليوم الاحد، أنه بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم 9 إصابات جديدة في بلدة الخيام، وحالة واحدة قيد التحقق.

وأعلن أن عدد المصابين في قرى الاتحاد بلغ منذ بداية الازمة حتى تاريخه 116 إصابة و78 حالة شفاء وأربع حالات وفاة و32 حالة مصابة مؤكدة مخبريا قيد المتابعة، وهي مقسمة بين حالة داخل المستشفى و 31 حالة قيد الحجر المنزلي، إضافة الى حالتين نقلت سكنهما الى بيروت وهما تحت متابعة وإشراف الجهات المعنية.

وذكرت الخلية أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا، وعليه نأمل من أهلنا الكرام عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية”.

ولفت الاهالي إلى “ضرورة الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام