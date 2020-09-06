بالفيديو.. ترامب يثير اندهاش نظيره الصربي بالإعلان عن نقل سفارة بلاده للقدس!!

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سماع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش لإعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن نية حكومة بلغراد نقل سفارتها في الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة.

وجرى تداول هذا الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رجح كثير من المعلقين أن إعلان ترامب الذي جاء أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقد في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي أثار اندهاش الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وبادر فوتشيتش، لحظة إعلان ترامب عن نية صربيا نقل سفارتها إلى القدس في تموز/يوليو القادم، إلى إلقاء نظرة على الأوراق المطروحة أمامه وألقى نظرة تعجب إلى أحد الأشخاص على يمينه ثم لمس شعره.

وأثارت إدارة ترامب في عام 2018 جدلا واسعا بقرارها الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها من تل أبيب.

وبذلت واشنطن جهودا ملموسة بغية إقناع دول أخرى لحذو حذوها ونقل سفاراتها إلى القدس، في خطوة مخالفة للقانون الدولي.

المصدر: وكالات