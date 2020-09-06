عز الدين تابعت أوضاع بلدتي جويا وبافليه بعد تسجيل إصابات فيهما

تابعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين الاوضاع في بلدتي جويا وبافليه بعد تسجيل عدد كبير من الاصابات بفيروس كورونا فيهما، حيث اطلعت على واقع الجائحة من طبيب القضاء وسام غزالة ومن رئيسي البلدية نعمان هاشم وسليم ضيا.

وناشدت عز الدين المصابين والمخالطين “ضرورة الالتزام بمدة الحجر كاملة أي 14 يوما والتقيد بكامل الاجراءات المطلوبة”، داعية “السلطات المحلية الى متابعة هذا الموضوع بشكل حثيث ودقيق، حرصا على سلامة الاهالي، وخصوصا في ظل تزايد أعداد المصابين في لبنان وما يشكله من عبء على القطاع الصحي اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام