عز الدين تابعت أوضاع بلدتي جويا وبافليه بعد تسجيل إصابات فيهما – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 17:56

عز الدين تابعت أوضاع بلدتي جويا وبافليه بعد تسجيل إصابات فيهما

منذ 3 ساعة 6 September، 2020
الوزيرة عناية عزالدين
لبنان

تابعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين الاوضاع في بلدتي جويا وبافليه بعد تسجيل عدد كبير من الاصابات بفيروس كورونا فيهما، حيث اطلعت على واقع الجائحة من طبيب القضاء وسام غزالة ومن رئيسي البلدية نعمان هاشم وسليم ضيا.

وناشدت عز الدين المصابين والمخالطين “ضرورة الالتزام بمدة الحجر كاملة أي 14 يوما والتقيد بكامل الاجراءات المطلوبة”، داعية “السلطات المحلية الى متابعة هذا الموضوع بشكل حثيث ودقيق، حرصا على سلامة الاهالي، وخصوصا في ظل تزايد أعداد المصابين في لبنان وما يشكله من عبء على القطاع الصحي اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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