إعلام العدو يتحدث عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن شمال سلفيت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 15:10

إعلام العدو يتحدث عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن شمال سلفيت

منذ 1 ساعة 6 September، 2020
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