هاشم: لحكومة فاعلة تعمل للانقاذ

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، في بيان اليوم، أن “الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وما آلت اليه الأمور الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب وجود حكومة فاعلة جدية تبدأ بالخطوات الإنقاذية، حماية للوطن من ارتدادات أزمات المنطقة وتطوراتها الخطيرة تجاه قضايا الوطن والأمة”.

ودعا إلى “التنبه إلى ما يحاك في دوائر الإرهاب تجاه وطننا، وما كشف خلية الإرهاب ومخططها إلا إشارة للأخطار التي تنتظرنا، ما لم يلتفت المعنيون سياسيا وأمنيا الى الخطر الذي يحيط بنا بكل مستوياته السياسية والأمنية والاقتصادية”، وشدد على أن “الاستقرار السياسي أصبح مطلبا وطنيا، منطلقه حكومة جامعة قادرة على مقاربة الملفات والأزمات بعيدا من حسابات الكسب السياسي كما اعتاد كثر في المراحل السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام