قوات الأمن التونسية: القضاء على 3 إرهابيين شاركوا في عملية طعن عنصرين من الأمن في محافظة سوسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 12:06

قوات الأمن التونسية: القضاء على 3 إرهابيين شاركوا في عملية طعن عنصرين من الأمن في محافظة سوسة

منذ 54 mins 6 September، 2020
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