السلطات التونسية: استشهاد عنصر من الحرس الوطني التونسي في اعتداء إرهابي في سوسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 12:06

السلطات التونسية: استشهاد عنصر من الحرس الوطني التونسي في اعتداء إرهابي في سوسة

منذ 1 ساعة 6 September، 2020
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