السلطات التونسية: استشهاد عنصر من الحرس الوطني التونسي في اعتداء إرهابي في سوسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 12:06
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
اللقاء أكد على ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه
اللقاء أكد على متانة العلاقات بين حزب الله وحركة حماس والقائمة على اسس الايمان والاخوة والجهاد والمصير الواحد
الصحة اللبنانية: تسجيل 531 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الساعات الـ24 الاخيرة
الجيش اللبناني: مديرية المخابرات توقف عناصر خلية مرتبطة بـ"داعش" كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية في لبنان
الجيش اللبناني: التحقيقات أظهرت أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي خالد التلاوي
الجيش اللبناني: تمت معالجة كمية نيترات الأمونيوم التي وجدت منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغة زنتها 4 أطنان و 250 كلغ
المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عاين البنى التحتية وكل المنشآت داخل المطار وألزم الشركة المشغلة القيام بالإصلاحات
فرق الانقاذ التشيلية: لم يعد هناك أمل في العثور على أحياء داخل أحد الأبنية المدمرة بالجميزة جراء انفجار مرفأ بيروت
عمال الانقاذ: علامات الحياة التي رصدت كانت أنفاس منقذين آخرين كانوا داخل المبنى والتقطتها أجهزة الاستشعار
النائب باسيل: سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل اهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدا وعاليه بتمويل سدّ بسري
باسيل: سيسقط النكد السياسي وستظهر الحاجة للمياه وعندها لن ينفع البكاء لنعود الى نفس السدّ بكلفة أعلى وهكذا أفلسوا لبنان
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار: قرار البنك الدولي حول سد بسري ليس له أي قيمة قانونية أو دستورية
عمار: موضوع سد بسري صدر بقانون عن المجلس النيابي اللبناني وأصبح من الواجب على السلطة الإجرائية تطبيقه
هيومن رايتس ووتش: السلطات السعودية حرمت لأشهر بعض المعتقلين البارزين من الاتصال بذويهم ومحاميهم
هيومن رايتس ووتش: على السلطات السعودية السماح فوراً لمراقبين دوليين بدخول البلاد ومراقبة السجون
هيومن رايتس ووتش: مكان الأمير المُعتقل "محمد بن نايف" مجهول وعائلته ممنوعة من زيارته وهناك مخاوف بشأن سلامته
آلاف الصهاينة يتظاهرون في القدس المحتلة للمطالبة برحيل رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد
أنقرة تجري مناورات مشتركة مع قبرص التركية في البحر المتوسط تستمر حتى التاسع من أيلول الجاري
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: انقرة مستعدة لكافة اشكال التقاسم العادل للثروات في منطقة شرق المتوسط
الشرطة البريطانية: تعرض عدد من الاشخاص للطعن في مدينة برمنغهام
أستراليا تمدد تدابير الإغلاق الصارمة لإحتواء فيروس كورونا في ملبورن ثاني أكبر مدينة في البلاد لأسبوعين إضافيين
منظمة الصحة العالمية: لا نتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا قبل منتصف عام 2021
السلطات التونسية: استشهاد عنصر من الحرس الوطني التونسي في اعتداء إرهابي في سوسة شرق البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بالحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
السلطات التونسية: استشهاد عنصر من الحرس الوطني التونسي في اعتداء إرهابي في سوسة
منذ 1 ساعة
6 September، 2020
عاجل
الارهاب في تونس
تونس
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