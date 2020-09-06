مقتل ستة جنود بهجومين في تشاد

قتل ستة جنود تشاديين قرب الحدود مع ليبيا وفي منطقة بحيرة تشاد، حيث كثف عناصر جماعة بوكو حرام هجماتهم، وفق ما أفاد مسؤولان محليان السبت.

وقال حاكم منطقة تيبستي علي مايد كيبر إن “ثلاثة مسحلين اعترضوا مركبة تابعة لأجهزة الاستخبارات في كوري” عند الحدود مع ليبيا الجمعة حيث أطلقوا النار وقتلوا ثلاثة جنود وأصابوا اثنين بجروح.

ويتعرض الجنود في تشاد إلى هجمات يشنها عادة مسلحون أو عمال مناجم ذهب يقومون بأنشطة غير شرعية.

والسبت، مرت مركبة للجيش في منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لنيجيريا والنيجر والكاميرون فوق “لغم أرضي زرعته بوكو حرام، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة

ثمانية بجروح”، بحسب مسؤول محلي رفيع يدعى يعقوب محمد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية