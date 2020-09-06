أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن رغم تراجع عدد الإصابات بكورونا

مدد المسؤولون الأستراليون الأحد تدابير الإغلاق الصارمة لاحتواء كوفيد-19 في ثاني أكبر مدينة في البلاد لأسبوعين إضافيين، مشيرين إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يتراجع بما يكفي لمنع ارتفاعه مجددا.

وكان من المفترض أن ترفع تدابير الإغلاق في ملبورن التي استمرت ستة أسابيع نهاية الأسبوع المقبل لكن سيتم الآن تمديدها حتى 28 أيلول/سبتمبر، وفق ما أفاد

رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز.

وقال أندروز في مؤتمر صحافي إنه “إذا سارعنا في فتح كل شيء فسيكون هناك احتمال كبير بأن لا نكون نفتح إطلاقا بل نبدأ موجة ثالثة”. وأضاف “وسنعيد فرض ورفع القيود والدخول في إغلاق والخروج منه مرات عدة قبل نهاية العام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية