خبراء روس يكشفون عن 5 منتجات تطيل عمر الشباب

كشف مدير معهد أبحاث سامارا لعلم التغذية والعلاج الغذائي ميخائيل غينزبورغ عن خمسة منتجات يمكن أن تطيل عمر الشباب.

وأوصى غينزبورغ بإدراج الشاي الأخضر في النظام الغذائي، لأنه يبطئ عملية الشيخوخة ويجدد شباب الجسم. وبرأيه، يجب شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.

وتشمل قائمة منتجات مكافحة الشيخوخة أيضًا زيت الزيتون وبذور الكتان والأسماك، فهي غنية بالأحماض الدهنية المشبعة التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات. وقال الطبيب “إنهم يحمون الأوعية الدموية من تطور مرض تصلب الشرايين”.

بالإضافة إلى ذلك، نصح الخبير بتناول الشوكولاتة الداكنة بدون سكر. قائلا: “ابحث عن بديل السكر، فنحن بحاجة إلى استبدال السكر بشيء حتى لا نرفع مستويات الغلوكوز في الدم”.

في وقت سابق، قال ميخائيل غينزبورغ، إن البازلاء منتج يقي من السرطان ويقوي العظام. ومع ذلك، فقد اعترف أن استخدامه يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ البطن.

المصدر: سبوتنيك