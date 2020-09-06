الاعلام العبري : حماس أطلقت قبل قليل صاروخا تجريبيا من قطاع #غزة نحو البحر هو الرابع منذ الصباح (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2020 - 01:30

الاعلام العبري : حماس أطلقت قبل قليل صاروخا تجريبيا من قطاع #غزة نحو البحر هو الرابع منذ الصباح (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 2 ساعة 5 September، 2020
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