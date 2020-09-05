أكثر من 100 قتيل ودمار 24 ألف منزل بشكل كامل جراء السيول والفيضانات في السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2020 - 23:54

أكثر من 100 قتيل ودمار 24 ألف منزل بشكل كامل جراء السيول والفيضانات في السودان

منذ 1 ساعة 5 September، 2020
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