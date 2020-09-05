أكثر من 100 قتيل ودمار 24 ألف منزل بشكل كامل جراء السيول والفيضانات في السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2020 - 23:54
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الصحة اللبنانية: تسجيل 531 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الساعات الـ24 الاخيرة
الجيش اللبناني: مديرية المخابرات توقف عناصر خلية مرتبطة بـ"داعش" كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية في لبنان
الجيش اللبناني: التحقيقات أظهرت أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي خالد التلاوي
الجيش اللبناني: تمت معالجة كمية نيترات الأمونيوم التي وجدت منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغة زنتها 4 أطنان و 250 كلغ
المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عاين البنى التحتية وكل المنشآت داخل المطار وألزم الشركة المشغلة القيام بالإصلاحات
النائب باسيل: سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل اهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدا وعاليه بتمويل سدّ بسري
باسيل: سيسقط النكد السياسي وستظهر الحاجة للمياه وعندها لن ينفع البكاء لنعود الى نفس السدّ بكلفة أعلى وهكذا أفلسوا لبنان
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار: قرار البنك الدولي حول سد بسري ليس له أي قيمة قانونية أو دستورية
عمار: موضوع سد بسري صدر بقانون عن المجلس النيابي اللبناني وأصبح من الواجب على السلطة الإجرائية تطبيقه
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة وتطلق النار على منازل المواطنين ما ادى الى اصابة شابين
أنقرة تعلن إجراء مناورات مشتركة مع قبرص التركية في البحر المتوسط بين السادس والتاسع من أيلول الجاري
الوكالة الفرنسية: تسجيل 26.671.700 إصابة بكورونا منذ بدء تفشيه و875.703 وفاة
عمدة موسكو: تبدأ الأسبوع المقبل تجارب سريرية للقاح كورونا ما بعد التسجيل وتستمر ما بين الشهرين و6 أشهر
هيئة الاتصالات الفدرالية الاميركية: استبدال معدات الاتصال الصينية يكلف المشغلين الأميركيين الصغار 1.8 مليار دولار
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: انقرة مستعدة لكافة اشكال التقاسم العادل للثروات في منطقة شرق المتوسط
الرئيس الامريكي دونالد ترامب يرفض ادانة روسيا بشأن "تسميم" نافالني بسبب عدم دليل
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مارك لوكوك:اليمن ونيجيريا والكونغو الديموقراطية وجنوب السودان تعاني من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات
أنقرة تعلن إجراء مناورات مشتركة مع قبرص التركية في البحر المتوسط بين السادس والتاسع من أيلول الجاري
مجلس الأمن والدفاع في السودان يقرر إعلان البلاد منطقة كوارث ويفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جراء الفياضانات
الوكالة الفرنسية: 26.671.700 إصابة بكورونا منذ بدء تفشيه و875.703 وفاة
عمدة موسكو: تبدأ الأسبوع المقبل تجارب سريرية للقاح كورونا ما بعد التسجيل وتستمر ما بين الشهرين و6 أشهر
الهند أصبحت ثالث دولة تتجاوز عتبة أربعة ملايين إصابة بكوفيد-19
هيئة الاتصالات الفدرالية الاميركية: استبدال معدات الاتصال الصينية يكلف المشغلين الأميركيين الصغار 1.8 مليار دولار
12 قتيلا في انفجار غاز بمسجد في بنغلادش
مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بالحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
أكثر من 100 قتيل ودمار 24 ألف منزل بشكل كامل جراء السيول والفيضانات في السودان
منذ 1 ساعة
5 September، 2020
الفيضانات في السودان
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