وحدة ادارة الكوارث في قضاء صور: 6 إصابات في جويا حتى الآن وعدم التقيد بالاجراءات سيؤدي إلى عزل البلدة

أعلنت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلدة جويا حتى الآن “هم ستة أفراد من أبناء البلدة ثلاثة منهم مقيمون خارج البلدة” مشيرة الى ان “عدد المخالطين فاق العشرين”.

وطلبت من “جميع المخالطين للمصابين التواصل مع البلدية، والدخول في الحجر المنزلي الالزامي لمدة 7 ايام، على أن يتم بعدها اجراء فحص pcr لهم”.

وذكرت بالاجراءات التي كانت البلدية قد أعلنت في بيان سابق هذا المساء أنها ستبادر إلى تنفيذها، وهي:

– اقفال كل أماكن الاكسبرس والمقاهي وأماكن النراجيل لمدة 72 ساعة.

– إقفال المساجد لمدة 72 ساعة.

– منع التجمعات في الأماكن العامة وخاصة جلسات النراجيل على الأرصفة.

– منع التجمعات العائدة للمناسبات العامة من مجالس عزاء وأعراس وخلافه، وذلك لمدة 7 أيام.

– اقتصار تشييع الوفيات على أهل المتوفي فقط.

وحذرت الوحدة من “أن عدم التعاون في التقيد بهذه الاجراءات، سيجعل الأمور تتفاقم، مما قد يؤدي إلى تصعيد الاجراءات والعمل على عزل البلدة بالكامل، بالتعاون والتنسيق مع البلدية ومع الجهات الرسمية والقوى الأمنية المعنية، حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم. آملين حسن التجاوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام