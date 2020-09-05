الجيش: الفرق المختصة واصلت عمليات مسح الأضرار وشملت حوالى 9500 وحدة سكنية متضررة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2020 - 22:12

الجيش: الفرق المختصة واصلت عمليات مسح الأضرار وشملت حوالى 9500 وحدة سكنية متضررة

منذ 21 mins 5 September، 2020
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