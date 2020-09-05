مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 5-9-2020

تتكثفُ الاتصالاتُ وتتعددُ اللقاءاتُ في مساعي الرئيسِ المكلفِ مصطفى اديب للتاليف، وهي مساعٍ تسيرُ بشكلٍ طبيعيٍ ومن دونِ عراقيل ، ويَجري البحثُ فيها عن طبيعةِ الحكومةِ وشكلِها بينَ موسعةٍ ومصغرة ، بحسبِ المصادرِ المواكبةِ التي اكدت للمنار انَ النقاشَ لم يقارب بعدُ موضوعَ الحقائبِ والمداورة.

في العموم، اهتماماتُ اللبنانيينَ تبقى منتظرةً ايَ جديدٍ يُخرجُهم من محنةِ الهموم، ويُبعدُهم عن مرامي المغالينَ والمتشاطرينَ الذين لا يَكادونَ يَصعدونَ من حفرةٍ حفروها لانفسِهم حتى يَسقُطوا في أخرى حفرَها لهم حليفُهم الاميركي.. صورةُ احباطِ هؤلاءِ من جَلْدِ مشغِّلِهم لهم جاءت واضحةً على متنِ الصحافةِ السعوديةِ اليوم : لا انتخاباتٍ مبكرة، لا تشويشَ على المبادرةِ الفرنسيةِ المنسقةِ مع واشنطن، ولاءاتٌ اخرى ابلغَها ديفيد شنكر للمستقيلينَ من مسؤولياتِهم الوطنيةِ في ساعةِ عشاءٍ حيثُ كَثُرت ادارةُ الاذنِ لمطالبِهم، بحسبِ التسريبات..

والى حينِ تبلورِ المشهدِ الحكومي، لن يفارقَ التحدي الامنيُ المتابعات، في ظلِّ ما اعلنَه اليومَ الجيشُ اللبنانيُ حولَ توقيفِ خليةٍ داعشيةٍ كانَ لاميرِها علاقةٌ بمنفذِي جريمةِ كفتون، وهو ما كشفتهُ بالامسِ قناةُ المنارِ في معلوماتٍ حصريةٍ اضاءت على اشاراتٍ لنشاطٍ ارهابيٍ يرممُ خلاياهُ ويَجمعُ قواه..

قوةُ اللبنانيينَ في يَقَظتِهم وفي ايمانِهم بقدرتِهم على انقاذِ وطنِهم ، حتى لو اشتدَ الحصارُ على لقمةِ عيشِهم ، وايضاً شربةِ مائهم، فاكثرُ من مليوني لبنانيٍ لن يحصُلوا على ما يكفيهم من المياهِ في بيروتَ الكبرى بعدما الغى البنكُ الدوليُ قرضَه لمشروعِ سدِّ بسري، المشروعُ الذي يُعدُّ الثانيَ في الاهميةِ والحجمِ بعدَ مشروعِ الليطاني منذُ ستينياتِ القرنِ الماضي ، يعطَّلُ لاسبابٍ ظاهرُها تِقنيٌ وباطنُها لا يَبرَأُ من السياسةِ والتضييقِ المترافقِ مع تطبيلِ من يطوقُ ابناءَ وطنِه من دونِ رادعٍ بالعطشِ الطويل..

هي فترةٌ من الصمودِ المطلوبِ لتجاوزِ أميالِ الازمة، حيثُ تاتي النهاياتُ بالحلولِ المربحةِ وطنياً، ومن يشذَّ عن الايمانِ بوطنِه ، فله في ما مضى من تجاربَ الكثيرُ من الدروس.. وفي السِجلاّتِ الوطنيةِ المشرقة، يومُ الخامسِ من ايلولَ عام الفٍ وتسعمئةٍ وسبعةٍ وتسعينَ حين لقنت المقاومةُ العدوَ الصهيونيَ في بلدةِ انصارية الجنوبية درسأ مؤلماً بالنارِ والذكاءِ على حدٍ سواءٍ قَرَّبَ هزيمةَ تل ابيب المدويةَ عامَ الفين.

المصدر: قناة المنار