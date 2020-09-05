الشرطة البريطانية: إخلاء حافلة في #مانشستر وفرض طوق أمني وإغلاق بعض الطرقات بعد تقارير عن جسم مشبوه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2020 - 18:48

الشرطة البريطانية: إخلاء حافلة في #مانشستر وفرض طوق أمني وإغلاق بعض الطرقات بعد تقارير عن جسم مشبوه

منذ 2 ساعة 5 September، 2020
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