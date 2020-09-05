بلدية صيدا: 190 إصابة في صيدا وضواحيها وعين الحلوة

أشارت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، إلى أنه “وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي في المدينة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي يتم متابعتها حاليا في صيدا وضواحيها ومخيم عين الحلوة، بلغ 190 إصابة، موزعة كالتالي: 62 إصابة ضمن نطاق صيدا الإداري، 81 إصابة في ضواحي مدينة صيدا، 47 إصابة داخل مخيم عين الحلوة، وتم تسجيل 28 حالة شفاء، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 4 حالات (2 في صيدا و2 في مخيم عين الحلوة).

وجددت البلدية التذكير بأهمية “التحلي بأعلى قدر من المسؤولية والإلتزام بالمقررات الصحية من أجل عدم تفشي العدوى، ولاسيما أن قدرة المستشفيات الإستيعابية بلغ حدا حرجا”.

ودعت الى التواصل معها وإبلاغها عن حالات “كورونا” للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال، وذلك على الأرقام التالية: بلدية صيدا- (غرفة العمليات- إدارة الأزمات والكوارث): 03-046807 – 03652276 – 07-722150.

المصدر: الوكالة الوطنيةل لاعلام