ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول غير المسبوقة في #السودان إلى 100 شخص – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2020 - 16:58

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول غير المسبوقة في #السودان إلى 100 شخص

منذ 8 mins 5 September، 2020
أخبار موقع المنار

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