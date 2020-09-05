إصابة 3 جنود على الأقل بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارة تابعة للوحدة الفرنسية العاملة في قوة برخان بمنطقة تساليت شمال مالي (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2020 - 16:58

إصابة 3 جنود على الأقل بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارة تابعة للوحدة الفرنسية العاملة في قوة برخان بمنطقة تساليت شمال مالي (وكالة سبوتنيك)

منذ 19 mins 5 September، 2020
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