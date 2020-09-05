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September 5 2020 - 16:58

حفل تأبين لآية الله الشيخ محمد علي التسخيري

منذ 55 mins 5 September، 2020
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لبنان

في مناسبة رحيل رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله الشيخ محمد علي التسخيري، أقامت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، لقاءا تأبينيا عبر الانترنت وذلك مراعاة للضرورات الصحية.
التأبين، الذي شارك فيه عدد من الشخصيات الدينية البارزة من مختلف الاديان في كل العالم، توقف عن مكانة الراحل العظيمة، وعلمه الزاخر الذي افناه في سبيل التقريب بين المذاهب والاديان وقدمه منسق العلاقات العامة في الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الدكتور مصطفى اللداوي.

وقبل ثلاثة اسابيع نعى العديد من الحوزات العلمية والمنابر الاسلامية والثقافية نبأ رحيل العلامة الشيخ التسخيري ، بعد عمر افناه في العلم والفلاح.

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