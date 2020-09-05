رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان يستنكر الاساءة للنبي محمد(ص)

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، إعادة نشر صحيفة “شارلي ايبدو” الفرنسية رسوما مسيئة للنبي محمد (ص) معتبرا هذا العمل مشينا وينم عن حقد دفين وعنصرية بغيضة كما يعبر عن صورة مرتكبيه البشعة ، وينافي حرية التعبير .

وطالب الشيخ قبلان المرجعيات الإسلامية والمسيحية، بالتصدي لهذه الصحيفة ولكل عمل يسيء الى مكانة الأنبياء وقدسيتهم ، داعيا الى أوسع حملة إدانة على مستوى الدول والشعوب لردع ومعاقبة من تسول له نفسه الإساءة الى الرموز الدينية ولا سيما النبي محمد (ص).

المصدر: موقع المنار