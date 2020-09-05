إيران وروسيا تؤكدان استمرار التعاون النووي

أكد السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي ونائب رئيس شركة أتم الروسية للشؤون الدولية نيكولاي سباسكي، على ضرورة مواصلة وتوسيع التعاون بين البلدين. وبحث جلالي وسباسكي في الاجتماع الذي عقد السبت في موسكو، آخر مستجدات التعاون النووي بين البلدين والمشكلات القائمة. وشدد الجانبان على ضرورة استمرار الاجتماعات والتعاون بين البلدين في مواجهة الضغوط الأمريكية غير المسؤولة تجاه الاتفاق النووي الإيراني. وأثناء تنفيذ الاتفاق النووي بعد عام 2015، بدأت إيران وروسيا بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية.

المصدر: ارنا