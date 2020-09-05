“عاصفة المتوسط”.. تركيا تطلق مناورات مشتركة مع قبرص الشمالية وسط التصعيد الإقليمي

أعلنت تركيا عن إطلاقها غدا الأحد مناورات عسكرية شرق المتوسط بالتعاون مع قبرص الشمالية، على خلفية تصعيد التوترات الإقليمية. وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرته السبت أن المناورات التي تحمل اسم “عاصفة المتوسط” ستستمر بين السادس والعاشر من أيلول/سبتمبر الجاري في شمال قبرص. وستشارك في المناورات التي تنظم سنويا قوات جوية وبرية وبحرية تركية وقوات تابعة لجمهورية شمال قبرص التي لا تعترف بها أي دولة في العالم باستثناء تركيا.

وتهدف مناورات “عاصفة المتوسط” إلى “تطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معا، بين قوات البلدين”، حسب بيان الوزارة. ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات في شرق المتوسط بين تركيا واليونان.

المصدر: روسيا اليوم