“ناسا” تجرب صاروخا خارقا

نفذت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تجربة على صاروخ ذي قوة دفع كبيرة من شأنه أن يغير مستقبل الرحلات الفضائية.

وأجرت “ناسا” يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، مع “نورثروب غرومان” اختبارا كاملا لمحرك الدفع الصلب لمنصة نظام الإطلاق الفضائي (SLS) في برومونتوري بولاية يوتا.

وأثناء الاختبار، الذي أحدث اهتزازات قوية، حرق الصاروخ خلال عمله ستة أطنان من الوقود في الثانية، قاذفا ألسنة من اللهب امتدت لعشرات الأمتار وسحبا كثيفة من الدخان من العادم.

وتطمح “ناسا” أن يكون هذا الصاروخ جزءا من نظام إطلاق المركبات الفضائية الجديد، والذي سيسمح بحمل رواد الفضاء والبضائع إلى القمر لما يوفره من قوة دفع كبيرة عن سابقيه.

المصدر: روسيا اليوم