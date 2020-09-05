عقوبة مرعبة لمن يمتنع عن وضع الكمامة في أندونيسيا

عندما يتم ضبطك في شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا دون كمامة، فسيكون أمامك خيارين: إما دفع غرامة مالية أو الاستلقاء داخل تابوت لمدة دقيقة واحدة، حسبما نقل موقع (RTL) الألماني. وتسعى الحكومة الإندونيسية بهذه “العقوبة التربوية” إلى تذكير مواطنيها بما يمكن أن يحدث لهم إذا ما فرطوا في اتباع قواعد الحماية من الإصابة بفيروس كورونا الذي يعرف انتشارا قويا في إندونيسيا.

وبحسب موقع “ميس” النمساوي، فإن كثيرا من سكان جاكرتا يلجأون إلى قبول عقوبة الاستلقاء في التابوت لمدة دقيقة، لأنهم ببساطة لا يستطيعون تسديد الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها حوالي 14 يورو.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية يوم الجمعة (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2020) أن البلاد رصدت 3269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع الإجمالي في البلاد إلى 187537.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تزيد فيه حالات الإصابة اليومية الجديدة عن ثلاثة آلاف، كما جرى تسجيل زيادة قياسية أمس الخميس بلغت 3622. كما أعلنت إندونيسيا يوم الجمعة تسجيل 82 وفاة جديدة بالمرض بما رفع الإجمالي إلى 7832 وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.

المصدر: dw.com