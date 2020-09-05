الطقس في لبنان.. قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيا، مع تشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: يتعرض لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي، يستمر تأثيرها حتى يوم الأربعاء. معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل من24 الى 32 درجة مئوية في الظل، نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال “موجة الحر”، كما ندعو الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة.

-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم مع إنخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، وتبقى الرطوبة النسبية على الساحل مرتفعة مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أيانا ويبقى التحذير من خطر إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما ندعو الى عدم التعرض المباشر لأشعة شمس لفترات طويلة خلال موجة الحر وضرورة الإكثار من شرب السوائل.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إنخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيا، مع تشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع وبشكل طفيف على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية على الجبال والداخل، ويبقى التحذير من خطر إندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، كما نذكر الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال موجة الحر وضرورة الإكثار من شرب السوائل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 32 درجة. فوق الجبال من 24 الى 35 درجة. في الداخل من 20 الى 41 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 الى40 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل بسبب الرطوبة المرتفعة، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70% و90 %.

– حال البحر: منخفض إرتفاع الموج. حرارة سطح الماء:30°م.

– الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام