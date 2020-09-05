أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس “كورونا” في روسيا السبت، عن تسجيل 5205 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في روسيا. وجاء في بيان مقر العمليات “خلال آخر 24 ساعة تم تأكيد تسجيل 5205 إصابة جديدة في روسيا في 84 إقليما”. وأشار البيان إلى أن العدد الأكبر من الإصابات تم تسجيله في موسكو (671) وفي بطرسبروغ (195)، وفي ضواحي موسكو (168). وبحسب البيان وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في روسيا إلى 1020310 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا منذ بداية الأزمة 838126، بعد تسجيل 5379 حالة تعافي خلال 24 ساعة. وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس “كورونا” في روسيا، عن تسجيل 110 حالة وفاة جديدة في روسيا بسبب فيروس “كورونا”، وارتفاع إجمالي عدد الضحايا في روسيا إلى 17759.

المصدر: سبوتنيك