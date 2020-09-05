وزارة الصحة: على مخالطي المصابين بكورونا اعتماد سلسلة إجراءات

ذكّرت وزارة الصحة العامة في لبنان بالإجراءات الواجب اعتمادها لمخالطي الحالات الإيجابية المصابة بكورونا.

وقالت الوزارة السبت إنه “عند تسجيل حالة إيجابية، يصار فورا إلى حجر المخالطين لهذه الحالة لمدة 14 يوما، مع العلم أن المخالط هو الشخص الذي تواجد مع المصاب خلال فترة الـ14 يوما التي سبقت تسجيل الإصابة لمدة لا تقل عن عشر دقائق ولمسافة أقصاها مترا واحدا”.

وتابعت الوزارة ان “حجر المخالطين حتمي وضروري ويفوق الفحص أهمية”، واوضحت ان “الفحص قد يأتي سلبيا في البداية من دون أن يعني ذلك عدم الإصابة، لأن هذه الإصابة قد تتأكد بعد بضعة أيام في خلال فترة الحضانة التي تمتد بين يومين وأربعة عشر يوما”.

ولفتت الوزارة الى إن “النسبة الأعلى في كشف الحالات الايجابية للمخالطين تتراوح بين خمسة (5) وسبعة (7) أيام بعد آخر احتكاك مع الحالة الايجابية”، واضافت “لذلك تعتبر هذه المدة هي الفضلى لاجراء الفحص ومعاودته في حال دعت الحاجة لذلك”.

وشددت الوزارة على أن “الفحص السلبي لا يعني خلو المخالط من المرض وقد يتحول إلى إيجابي في خلال فترة الحضانة”، وتابع “لذا يشكل الالتزام الدقيق بالحجر عاملا أساسيا للحد من انتقال المرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام