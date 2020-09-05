7 أنواع مختلفة من الملح… بعضها يعالج ضغط الدم والسرطان

ا يعرف الكثير من الناس وجود أنواع مختلفة من الملح، بل لا يعرف البعض أيضا أن للملح فوائد صحية عديدة أيضا.

ويرصد تقرير منشور في موقع “تايمز نيوز ناو” عددا من أنواع الملح المختلفة، والتي يمتلك بعضها فوائد صحية مذهلة.

وجاءت أبرز تلك الأنواع على النحو التالي:

1- ملح الطعام:

من أكثر الأملاح المتاحة بسهولة في أي سوبر ماركت ملح الطعام أو الملح المعالج باليود الأكثر استخدامًا.

السبب الرئيسي وراء شعبيته هو أنه يذوب بسهولة في الطعام.

ويمكن لهذا الملح أن يساعد أيضًا في تنظيم الغدة الدرقية والمساعدة في نمو الدماغ المبكر عند الرضع.

2- الملح الأسود:

يميل الملح ذو اللون الرمادي الوردي إلى إضافة نكهة فريدة للأطباق.

يوصى به من قبل الخبراء باعتباره “نسخة صحية أكثر من الملح”.

العديد من الأملاح السوداء اليوم مصنوعة من مزيج من كلوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم وغيرها. ثم يخلط الملح بالفحم ويسخن قبل أن يصبح المنتج النهائي جاهزًا.

ومن المعروف أيضًا أن له خصائص تزيل تجلط الدم وتزيل السموم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأسود يضاف إلى الماء الدافئ في الصباح يساعد على إزالة السموم من الجسم.

3- ملح الهيمالايا الوردي:

يكون لونه ورديا فاتحا بسبب وجود أكسيد الحديد فيه.

نظرًا لأنه يتم معالجتها بشكل أقل، تكون البلورات أكبر في الحجم ويصعب جدًا إذابتها أثناء الطهي. ما يميز الملح هو أنه بدلاً من خلطه أثناء الطهي، يتم رشه فوق الخضار لتعزيز النكهة.

يساعد هذا الملح الرياضيين في الحفاظ على عضلاتهم ناعمة، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تقلصات العضلات والصداع، فإنه سيكون الملح المثالي.

4- ملح الكرفس:

ملح الكرفس هو في الأساس مزيج من ملح الطعام العادي مع نبات يسمى الكرفس.

ملح الكرفس غير آمن للنساء الحوامل، لأنه قد يتسبب في انقباض الرحم ويسبب الإجهاض.

لكنه يساعد أيضا في مكافحة السرطان وأمراض القلب ومثاليا لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

5- الملح المدخن:

هو الملح الأكثر شيوعًا بين النباتيين، يضفي الملح المدخن نكهة مدخنة على وجبتك العادية.

يستخدم بشكل أساسي كمواد حافظة للأغذية. إنه أحمر اللون بسبب ارتفاع مستويات الحديد في الملح. يتكون عن طريق تبخير مياه البحر بواسطة الطاقة الشمسية. ثم يغطى الملح بطين أحمر. نظرًا لاحتوائه على نسبة منخفضة جدًا من الصوديوم، فإنه يساعد في تقليل حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى المزمنة.

7- ملح البحر:

من أنقى أشكال الملح التي يتم الحصول عليها بشكل طبيعي من مياه البحر.

يتم تصنيعه من خلال عملية التبخر.

ملح البحر شفاف وعديم اللون في شكله البلوري الطبيعي. حبيباته أكبر نسبيًا من حبيبات ملح الطعام.

الكثير من الناس يعتبرون ملح البحر أكثر صحة من ملح الطعام، ومع ذلك، فقد تم ربط الاستهلاك المفرط للصوديوم بارتفاع مستويات ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

المصدر: سبوتنيك