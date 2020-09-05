العثور على فوهة نيزك هز الأرض مثل “زنبرك” قبل 100 مليون عام…

عثرت شركة متخصصة بالتنقيب والبحث عن الذهب على فوهة نيزك ضرب كوكب الأرض قبل حوالي 100 مليون عام في أحد المناطق النائية غرب استراليا.

وقدر الخبراء قطر فوهة الارتطام بحوالي 5 كيلومترات تقريب، على الرغم من عدم إمكانية رؤيتها من السطح، لكن الخبراء استطاعوا تحديدها من خلال المسوحات الكهرومغناطيسية.

وبحسب صحيفة “الغارديان” تقع فوهة النيزك بالقرب من بلدة غولد فلدس شمال غرب البلاد، ويعتقد بأن فوهة الارتطام أكبر بحوالي 5 مرات من فوهة “ولف كريك” في كيمبرلي.

وقال عالم الجيولوجيا والجيوفيزياء الدكتور جيسون مايرز، إن الاكتشاف مهم وغير متوقع “ربما يكون هناك عدد غير قليل من هذه الحفر، ومن المحتمل أننا اصطدمنا بالكويكبات أكثر مما كنا نعتقد”.

وقام الجيولوجيون برسم خريطة الحفرة باستخدام التقنيات الحديثة مثل مسح الجاذبية، ويعتقد مايرز أن هذا الاكتشاف سيؤدي إلى المزيد من الاكتشافات الأخرى في المستقبل.

ويفترض مايرز أن النيزك يجب أن يكون قطره كبيرا جدا لإحداث مثل هذا التأثير.

ونوه الخبراء إلى أن هذه الصخرة أو الكويكب، ربما دفعت الأرض من مكانها بسبب الضغط الهائل، لكن الأرض عادت إلى مكانها، مثل “حركة الزنبرك تقريبا”.

ويعتقد الخبراء أن قطر الكويكب الذي ضرب الأرض يتراوح قطره من 100 إلى 200 متر تقريبًا، لذلك كان صخرة كبيرة جدًا.

المصدر: سبوتنيك