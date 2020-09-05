البنك الدولي: تم إخطار الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع #سد_بسري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2020 - 02:30

البنك الدولي: تم إخطار الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع #سد_بسري

منذ 24 mins 5 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة