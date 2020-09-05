إسبانيا.. حصيلة إصابات كورونا تلامس نصف المليون

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل 4503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 498 ألفا و989 حالة، وهي أكبر حصيلة المصابين في أوروبا الغربية.

وأشارت وزارة الصحة كذلك إلى أنها سجلت 19 وفاة جديدة بكورونا، اليوم الجمعة، لتصل حصيلة الضحايا إلى 29148 شخصا.

وشهدت إسبانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لكنها لم تؤدي إلى قفزة في معدلات الوفيات، التي لا تزال أدنى بكثير مما كان في مارس وأبريل الماضيين، حين سجلت إسبانيا أكثر من 800 وفاة كل يوم.

وتستعد إسبانيا لإعادة فتح المدارس، ومن المتوقع أيضا أن يتوجه الكثير من المواطنين إلى العمل، ما يثير القلق في المجتمع في ظل استمرار تفشي الفيروس.

ودعا وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، مشيرا إلى أن إسبانيا ستطلق حملة وطنية شاملة للاختبارات للكشف عن الأجسام المضادة في الخريف المقبل.

المصدر: وكالة رويترز