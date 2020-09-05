وزارة الصحة تذكر بالاجراءات الواجبة لمخالطي الحالات المصابة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2020 - 00:54

وزارة الصحة تذكر بالاجراءات الواجبة لمخالطي الحالات المصابة بكورونا

منذ 2 ساعة 4 September، 2020
وزارة الصحة العامة
لبنان

وزارة الصحة تذكر بالاجراءات الواجبة لمخالطي الحالات المصابة بكورونا

2

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة