وزيرا خارجية روسيا وقطر يبحثان النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وآل ثاني ناقشا “عددا من الملفات المحورية للأجندة في الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن موقف مشترك يدعم مواصلة الحوار الدوري على مستوى قيادة وزارتي الخارجية للبلدين حول قضايا التسوية السياسية للنزاعات المستمرة في هذه المنطقة، وضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة هناك”.

وذكرت الوزارة أنه تم “إيلاء اهتمام ملموس لمهمات الاستمرار في دفع العلاقات الروسية القطرية إلى الأمام، بما في ذلك جدول الاتصالات المخطط لها”.

المصدر: روسيا اليوم