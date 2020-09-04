8 مقاتلات روسية تقلع لاعتراض 3 قاذفات استراتيجية أمريكية فوق البحر الأسود (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 4 2020 - 23:18

8 مقاتلات روسية تقلع لاعتراض 3 قاذفات استراتيجية أمريكية فوق البحر الأسود (روسيا اليوم)

منذ 33 mins 4 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة