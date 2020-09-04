قناة المنار تطلق سلسلة “اسرار التحرير الثاني”

في معارك المقاومة وانتصاراتها بميادين عدة تَوازى سلاحان: سلاح الاشتباك وسلاح توثيق الاشتباك.. تكاملت الادوار بينهما ولعب سلاح الاعلام وتوثيق اللحظة دورا مهما لدى بيئة المقاومة ولدى العدو في سياق الحرب النفسية..

اثبتت تجربة المقاومة الاسلامية اهمية مشهد الميدان في اكثر من مجال وإن كان سلاح وتضحية المقاومين هو اساس الانتصار فإن العمل الاعلامي الموازي ودور الاعلام الحربي ووسائل اعلام المقاومة حصد دورا طليعيا ايضا..

في هذا الاطار وضمن توثيق مسار التحرير الثاني اي طرد الجماعات التكفيرية من شرقي لبنان وكشف العديد من اسراره اطلقت قناة المنار الحلقة الاولى من سلسلة “اسرار التحرير الثاني”.. حلقة تقديمية للحلقات الاخرى عبر استعادة لبداية الاحداث في سوريا وبدايات دور المقاومة ومحور المقاومة وعرض لمشاهد ميدانية ومقابلات عدة…

مجموعة من الحلقات استفادت من توثيق المقاومة للتجربة والتي تعتمدها المقاومة سواء من اجل تطوير القدرات والاداء او انتاج الافلام وثائقية سرية او علنية. وتأتي الصور والمشاهد كنتاج لتضحيات المجاهدين والشهداء والجرحى في نقل الصورة..

في هذه السلسلة قصص لم تحك سابقا عما حصل خلف الحدود وعلى قمم الجرود من حرف الموصل شمال السلسلة الشرقية للبنان الى مرتفع بو حديج جنوبها من بطولات الجيش وعزم المقاومة الى تضحيات شعب في بلدين.. ومن ابداع شهداء قادة أتقنوا فن صناعة النصر.

يتم عرضه الجمعة عند الساعة 20:30 مساء على شاشة قناة المنار.



رابط مشاهدة الحلقة الاولى

المصدر: موقع المنار