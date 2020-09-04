هنية : أولوياتنا عدم التنازل عن العودة وعن المقاومة والعمل للوحدة وترتيب علاقتنا بالأمة العربية

أعلن رئيس المكتب السياسي لـ “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) إسماعيل هنية خلال لقاء ضم الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في بيروت، حضره ممثلون عن الفصائل الفلسطينية والقوى الشبابية والعلمائية ووجهاء من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، أن ” هذه اللحظة فارقة وعظيمة وموجعة أن يكون اللقاء خارج هذا الوطن وخارج القدس”.

ولخص الأولويات فقال “الأولوية الأولى ألا نتنازل عن أي من ثوابتنا، وعلى رأسها عودة اللاجئين إلى القرى والمدن التي هجروا منها… والثانية ألا تنازل عن المقاومة وفي كل أشكالها، والأولوية الثالثة هي العمل بكل قوة من أجل الوحدة الوطنية، لأن العامل الأساس لدفع المخاطر هو الوحدة الوطنية،والأولوية الرابعة هي ترتيب علاقتنا بالأمة العربية والإسلامية”.

وشدد هنية على أن “المخيمات في لبنان أوضاعها صعبة ومأساتها الإنسانية قاسية جدا، ومحروم الفلسطيني من الوظائف والتملك والإعمار، شعبنا الفلسطيني سنبقى له مظلة، وسنقتسم معه لقمة العيش حتى العودة”.

وأعلن هنية تقديم الحركة مبلغ مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مخيمات لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام