وزير الدفاع التركي: إطلاق #فرنسا تصريحات من #العراق علاوة على وجودها بشرق المتوسط لا يساهم في السلام والحوار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2020 - 21:38

وزير الدفاع التركي: إطلاق #فرنسا تصريحات من #العراق علاوة على وجودها بشرق المتوسط لا يساهم في السلام والحوار

منذ 14 mins 4 September، 2020
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