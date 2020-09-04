مرتكبو جريمة كفتون هم أفراد في خلية داعشية أميرها اللبناني خالد التلاوي

أشارت مصادر مطلعة لقناة المنار حول جريمة كفتون الارهابية الى ان “مرتكبي الجريمة هم أفراد في خلية داعشية أميرها اللبناني خالد التلاوي”، وتابعت ان “توقيفات الاجهزة الامنية بيّنت وجود خلايا داعشية عدة مرتبطة بالارهابي خالد التلاوي”.

ولفتت المصادر الى ان “الموقوفين اعترفوا ان التلاوي أبلغ أفرادها بوجود أهداف محددة ينبغي ضربها عندما يحين الوقت”، واضافت ان “التلاوي دعا أفراد الخلية لتنفيذ عمليات إرهابية مشابهة لعملية عبد الرحمن مبسوط العام الماضي”.

واوضحت المصادر ان “الخلية بمشاركة عناصر داعشية شاركت في التظاهرات بهدف إحداث مواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية”.

وتابعت المصادر انه “بعد جريمة كفتون، أقدم الموقوف محمد مرعي على نقل التلاوي من منطقة البداوي الى المنية ليتوارى عن الانظار، أما الموقوف طارق محمد عيسى فأقدم بعد يومين من الجريمة على تأمين دراجة نارية ومسدس حربي للتلاوي وسلمه اياهما في المنية”.

المصدر: قناة المنار