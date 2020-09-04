مصادر المنار: التلاوي دعا أفراد الخلية لتنفيذ عمليات إرهابية مشابهة لعملية عبد الرحمن مبسوط العام الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2020 - 21:38

مصادر المنار: التلاوي دعا أفراد الخلية لتنفيذ عمليات إرهابية مشابهة لعملية عبد الرحمن مبسوط العام الماضي

منذ 1 ساعة 4 September، 2020
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