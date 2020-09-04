مصادر المنار: الموقوفون اعترفوا ان التلاوي أبلغ أفرادها بوجود أهداف محددة ينبغي ضربها عندما يحين الوقت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2020 - 21:38

مصادر المنار: الموقوفون اعترفوا ان التلاوي أبلغ أفرادها بوجود أهداف محددة ينبغي ضربها عندما يحين الوقت

منذ 1 ساعة 4 September، 2020
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