مصادر المنار: توقيفات الاجهزة الامنية بيّنت وجود خلايا داعشية عدة مرتبطة بالارهابي خالد التلاوي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2020 - 21:36
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الرئيس عون: العدالة ستطبق على كل متسبب لانفجار مرفأ بيروت وهذا الامر من حق اللبنانيين الذين وحدتهم الكارثة
الرئيس عون تابع مجريات عملية البحث عن مفقودين في مار مخايل وأكد على ضرورة الاستمرار بها حتى جلاء الوضع
أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين من بعبدا:الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتعاون من أجل مستقبل أفضل للبنانيين
تخليدا لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت قائد الجيش العماد عون يدشن نصب "وفاء لبيروت" في المرفأ بحضور عوائل الشهداء
قائد الجيش اللبناني : مسؤوليات الجيش العديدة لن تشتت اهتمامه عن عدوين لا يستكينان هما الارهاب والعدو الاسرائيلي
اليونيسيف: لزيادة الدعم بشكل عاجل لتأمين الاطفال ومساعدة العائلات في بيروت
هنية زار اللواء عباس إبراهيم يرافقه وفد من حماس أكد ضرورة التنسيق لما فيه أمن واستقرار المخيمات
هنية: المقاومة متأهبة وإصبعها على الزناد لتحرير كافة الأرض ولتحقيق العودة لكل الفلسطينيين
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية خلال لقاء شعبي في بيروت : نحن شعب يحتفظ بالذاكرة ولا يتبنى ثقافة الهزيمة
هنية: انتقامنا لن يكتمل من العدو الا بعودة شعبنا الى ارضه وطرد المحتل من كل شبر من ارض فلسطين
هنية: اقول للعدو من ارض لبنان المقاومة لا مستقبل لك على اراض فلسطين
اصابات بالإختناق خلال مواجهات أعقبت اقتحام الإحتلال لقرية دير أبو مشعل في الضفة المحتلة
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس:لا نتوقع انتشار لقاحات ضد كورونا حتى منتصف العام المقبل
هاريس: يجب أن تستغرق التجارب السريرية للقاح وقتا أطول لأننا بحاجة إلى معرفة مدى الحماية الحقيقة له
الدفاع الروسية : هناك دول خارج منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الامن الجماعي تعمل على تطوير اسلحة بيولوجية
الامين العام لحلف الناتو: انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط
منظمة الصحة العالمية: اي لقاح يتم التوصل اليه ينبغي ان تتم مشاركته عالميا والا ستطول فترة وباء الكورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
رئيس الوزراء اليوناني يطلب من تركيا الكف عن ما وصفه تهديداتها لبدء محادثات معها
الرئيس القبرصي: عدوانية تركيا أدت إلى توتر ووضع متفجر
وزير الخارجية التركي: لدينا هدف واحد شرقي المتوسط هو الدفاع عن حقوق الشعب التركي والقبارصة الأتراك
تشاووش أوغلو: مبادرة النيتو أمر طبيعي جدا لمنع أي اشتباك بين الدول الأعضاء في الحلف
وزير الخارجية الفرنسي: ندعو واشنطن إلى التراجع عن العقوبات التي فرضتها على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس:لا نتوقع انتشار لقاحات ضد كورونا حتى منتصف العام المقبل
هاريس: يجب أن تستغرق التجارب السريرية للقاح وقتا أطول لأننا بحاجة إلى معرفة مدى الحماية الحقيقة له
تجاوز عدد الإصابات بكورونا عتبة الأربعة ملايين في البرازيل
نيوزيلندا تسجل أول وفاة بكوفيد-19 منذ أكثر من ثلاثة أشهر
قتيل وفقدان 41 بحارا في غرق سفينة شحن في بحر الصين الشرقي
مقتل سبعة مدنيين في شمال الكاميرون في تفجير انتحاري
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
مصادر المنار: توقيفات الاجهزة الامنية بيّنت وجود خلايا داعشية عدة مرتبطة بالارهابي خالد التلاوي
منذ 1 ساعة
4 September، 2020
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