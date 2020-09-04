مصادر المنار: توقيفات الاجهزة الامنية بيّنت وجود خلايا داعشية عدة مرتبطة بالارهابي خالد التلاوي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2020 - 21:36

مصادر المنار: توقيفات الاجهزة الامنية بيّنت وجود خلايا داعشية عدة مرتبطة بالارهابي خالد التلاوي

منذ 1 ساعة 4 September، 2020
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