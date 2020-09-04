أمين سر الفاتيكان زار الراعي: لبنان ليس وحيدا والكنيسة ستقف الى جانبه وتساعده

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الجمعة أمين سر “دولة الفاتيكان” الكاردينال بيترو بارولين.

وبعد اللقاء، قال بارولين “رسالتنا اليوم هي أن لبنان ليس وحيدا والكنيسة ستقف الى جانبه وتساعده على النهوض مجددا والقيامة من كبوته”، وتابع “ما يهمنا بشكل أساسي أن يحافظ لبنان على هويته وعلى دوره في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم أجمع”.

وعما إذا كان يخشى على مستقبل المسيحيين في لبنان، قال بارولين “أعتقد أن المسيحيين يجب ألا يخافوا أبدا”، وتابع “سنتمكن من تجاوز كل الصعوبات وقد أثبت اللبنانيون قدرتهم عبر التاريخ على تجاوز الصعاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام