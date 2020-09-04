الشيخ القطان: لحكومة قوية جامعة للبنانيين ومانعة للفتن وللانهيار الإقتصادي

تمنى رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان الجمعة ان يلقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب التعاون من كل القيادات السياسية في لبنان. وتابع “نأمل أن يتفقوا جميعا على تأليف حكومة قوية تكون جامعة للبنانيين ومانعة للفتن وللانهيار الإقتصادي”.

وطالب الشيخ القطان “بالإسراع في تأليف الحكومة من أجل معالجة ما أمكن من الأوضاع الصعبة والمتردية جدا والتي لم يعد الشعب اللبناني قادرا على تحملها ولعلها تستطيع أن تبقي لبنان واقفا وموجودا على الخريطة وبين الدول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام